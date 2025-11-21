14°C
Aanmelden
Sport
Brugge Kortrijk

Glen De Boeck (54), voor­ma­lig coach van Cer­cle Brug­ge en KV Kort­rijk, overleden

Glen De Boeck KVK

Gewezen voetballer en trainer Glen De Boeck is overleden aan de gevolgen van een zware hersenbloeding. Dat zegt zijn famiie aan Belga. De Boeck was 54. Hij was onder meer coach bij Cercle Brugge en laatst bij KV Kortrijk.

De Boeck startte zijn voetbalcarrière bij tweedeklasser FC Boom. Hij speelde  ook voor KV Mechelen en Anderlecht, waar hij aanvoerder werd en drie keer kampioen speelde. Hij speelde ook 34 keer voor de Rode Duivels. Door verschillende zware knieblessures stopte hij in 2005 met voetballen.

Als trainer was hij eerst assistent van Franky Vercauteren bij Anderlecht. Daarna was hij als hoofdtrainer achtereenvolgens aan de slag bij Cercle Brugge, Germinal Beerschot, VVV Venlo, Beveren, Moeskroen, KV Kortrijk, Lokeren en opnieuw KV Kortrijk. Dat was zijn laatste opdracht als trainer.

Vrijdag had hij thuis een zware hersenbloeding gekregen, waarna hij in een diepe coma lag. De Boeck is overleden, omringd door zijn familie.

Belga
KV Kortrijk Cercle Brugge

Meest gelezen

Jayden
Nieuws

Jayden, een jongen van 12 met een spierziekte, stelt boek voor op Jan Breydel
Romeo vermant belga def
Sport
Update

Romeo Vermant (Club Brugge) loopt hersenschudding op
Beachrace
Sport

Dejaegher wint beachrace in Bredene

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgaimage 147207593

Kortrijk verliest tegen Luik en verliest aansluiting met Beveren
Oefenblok1

Werken aan nieuw oefencomplex KVK schieten goed op
Lokeren vs KV Kortrijk

KV Kortrijk kan na gelijkspel geen eerste plaats bemachtigen
Zulte Waregem vs Cercle Brugge

Zulte Waregem en Cercle Brugge delen de punten
Hotel veekaa

Wie droomt ervan om eens te overnachten in het Guldensporenstadion?
Sneeuw KVK

Opvallend teamwork bij KV Kortrijk: medewerkers maken veld sneeuwvrij
Aanmelden