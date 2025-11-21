De Boeck startte zijn voetbalcarrière bij tweedeklasser FC Boom. Hij speelde ook voor KV Mechelen en Anderlecht, waar hij aanvoerder werd en drie keer kampioen speelde. Hij speelde ook 34 keer voor de Rode Duivels. Door verschillende zware knieblessures stopte hij in 2005 met voetballen.

Als trainer was hij eerst assistent van Franky Vercauteren bij Anderlecht. Daarna was hij als hoofdtrainer achtereenvolgens aan de slag bij Cercle Brugge, Germinal Beerschot, VVV Venlo, Beveren, Moeskroen, KV Kortrijk, Lokeren en opnieuw KV Kortrijk. Dat was zijn laatste opdracht als trainer.

Vrijdag had hij thuis een zware hersenbloeding gekregen, waarna hij in een diepe coma lag. De Boeck is overleden, omringd door zijn familie.