Bailly, het tweede reekshoofd, verloor de finale aan de Belgische kust in drie sets van het Franse zesde reekshoofd Lilian Marmousez (ATP 443). Het werd 2-6, 6-2 en 6-3 na twee uur en vijf minuten tennis.

Gilles-Arnaud Bailly blijft zo steken op vijf titels in het ITF-circuit. Dit jaar was hij al de beste in het Nederlandse Oegstgeest (M15), het Tunesische Monastir (M15) en het Franse Uriage (M25). In 2023 triomfeerde de voormalige nummer 1 van de wereld bij de junioren in het Italiaanse Santa Margherita di Pula (M25) en het Turkse Antalya (M15).