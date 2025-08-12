25°C
Aanmelden
Sport
Koksijde

Gil­les-Arnaud Bail­ly grijpt in Koksij­de naast zes­de ITF-titel

Gilles-Arnaud Bailly

© Belga

Gilles-Arnaud Bailly (ATP 378) heeft zondag naast de eindzege gegrepen op het ITF M25-toernooi in Koksijde (gravel/30.000 dollar).

Bailly, het tweede reekshoofd, verloor de finale aan de Belgische kust in drie sets van het Franse zesde reekshoofd Lilian Marmousez (ATP 443). Het werd 2-6, 6-2 en 6-3 na twee uur en vijf minuten tennis.

Gilles-Arnaud Bailly blijft zo steken op vijf titels in het ITF-circuit. Dit jaar was hij al de beste in het Nederlandse Oegstgeest (M15), het Tunesische Monastir (M15) en het Franse Uriage (M25). In 2023 triomfeerde de voormalige nummer 1 van de wereld bij de junioren in het Italiaanse Santa Margherita di Pula (M25) en het Turkse Antalya (M15).

Gianni Seeuws
Belga
Tennis

Meest gelezen

Essevee Club
Sport

Wereldgoal van invaller Campbell bezorgt Club Brugge nipte zege
Evaristo Callens
Sport

Ultraloper Evariest Callens uit Heule wint Transpyrenea in recordtijd: 11 dagen en 3 uur voor 900 km
Skeelerclub
Sport

In de skeelerclub van Fran Vanhoutte: “Kippenvel tot op het einde”

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Skeelerclub

In de skeelerclub van Fran Vanhoutte: “Kippenvel tot op het einde”
Belgaimage 131191959

Fran Vanhoutte wint goud op de 500 meter, het is haar derde medaille
Julie Vanloo Mystics

Julie Vanloo trekt na WNBA-seizoen naar Turkse EuroLeague-finalist CBK Mersin
Timothy Dupont

Timothy Dupont wint Heusdenkoers
Club Brugge wint van Salzburg

Club wint tweeluik tegen Salzburg na dolle return op Jan Breydel en staat in play-offs
Evaristo Callens

Ultraloper Evariest Callens uit Heule wint Transpyrenea in recordtijd: 11 dagen en 3 uur voor 900 km
Aanmelden