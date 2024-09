De gerechtelijke politie is dinsdag binnengevallen in het Albertparkstadion in Oostende. Het onderzoek kadert in de nasleep van het faillissement van voetbalploeg KV Oostende, zo bevestigt de woordvoerder van KV Diksmuide Oostende (KVDO), de huidige gebruiker van het voetbalstadion, dinsdag.