Belgisch kampioen Remco Evenepoel, die in de Algarve op het eindklassement mikt, waarschuwde vooraf voor het risico op waaiers in de 200 kilometer lange, golvende openingsetappe tussen Portimao en Lagos. De wind was er wel, maar waaiers kwamen er uiteindelijk toch niet.

De nervositeit in het peloton zorgde er wel voor dat zeven vroege vluchters snel werden teruggegrepen, en dat er af en toe gevallen werd in het peloton. Tiesj Benoot was in de finale één van de renners die tegen de grond gingen maar kon wel zijn weg verder zetten, zijn ploegmaat Wout van Aert moest voet aan grond plaatsen maar keerde snel terug in het peloton.