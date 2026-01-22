8°C
Ger­ben Kuy­pers eer­ste West-Vla­ming na ont­ke­ten­de der Poel op WK wielrennen

Belgaimage 160256460

Belga

Mathieu van der Poel heeft zijn achtste wereldtitel beet. De Nederlander reed in Hulst zonder tegenstand naar een nieuwe regenboogtrui. Zijn landgenoot Tibor Del Grosso veroverde zilver, Thibau Nys brons. Gerben Kuypers werd knap eerste West-Vlaming op de zesde plaats. 

Nys en Del Grosso konden Van der Poel in de eerste tien minuten volgen, maar bij een nieuwe aanval van MVDP in de tweede ronde was het gat geslagen. De Nederlander consolideerde in de rest van de cross zijn voorsprong.

De 31-jarige Van der Poel won eerder deze winter alle twaalf crossen waarin hij aan de start kwam met overmacht. Hij werd eerder wereldkampioen in 2015, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 en 2025. MVDP is na zondag alleen recordhouder en doet beter dan de zeven regenboogtruien van Erik De Vlaeminck tussen 1966 en 1973. 

Gerben Kuypers werd na een knappe wedstrijd zesde en was de eerste West-Vlaming.

Belga

