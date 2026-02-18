Gemengde gevoelens voor Club-coach Leko: “Volgend jaar komen we terug om beter te doen”
Club Brugge-trainer Ivan Leko voelde "eerst verdriet, maar daarna trots" na de uitschakeling in de tussenronde van de Champions League, dinsdag op bezoek bij het Spaanse Atlético Madrid (4-1, heenduel 3-3). "We lieten voetbal zien, met energie en intensiteit", zei de Kroaat op het persmoment na afloop.
Club speelde een sterke eerste helft waarin het enkele wenkende kansen niet kon afmaken. In de tweede helft maakte Atlético het verschil. "Als we met 0-1 of 1-2 in de kleedkamer waren gekomen in plaats van met 1-1, zou de wedstrijd anders zijn verlopen", aldus Leko. "Na de rust maakte Atlético het zichzelf gemakkelijk. Het kon zijn voorsprong verdedigen en counteren."
Stadion doen daveren
Blauw-zwart wil zichzelf weinig verwijten. "We waren niet bang om te verliezen. De uitslag is op papier fors, maar jullie hebben de wedstrijd gezien en weten dus dat we het stadion hebben doen daveren", sprak Leko tot de aanwezige journalisten. "We waren moedig, hebben risico's genomen en twee doelpunten tegen gekregen in de omschakeling. Zo gaat dat. Ik zou hetzelfde doen als ik het opnieuw moest doen. Ik weet wat er tijdens twee helften in Brugge en tijdens één helft hier is gebeurd. We moeten de wedstrijd gewoon beslissen als we grote kansen krijgen, zoals in de eerste helft. Het is een goede basis om verder te werken."
Grote stappen vooruit
"Volgend jaar komen we terug om het beter te doen", kijkt de T1 al vooruit. Leko vindt dat Club het voorbije decennium grote stappen voorwaarts zette. "Ik was hier tien jaar geleden, en toen was het totaal anders. We waren hier om selfies te maken en te genieten van het feit dat we in de Champions League speelden. Nu doen we echt ons best. We werken dag en nacht om onszelf te verbeteren. Er is geen geheim recept en we blijven het gewoon proberen."