Stadion doen daveren

Blauw-zwart wil zichzelf weinig verwijten. "We waren niet bang om te verliezen. De uitslag is op papier fors, maar jullie hebben de wedstrijd gezien en weten dus dat we het stadion hebben doen daveren", sprak Leko tot de aanwezige journalisten. "We waren moedig, hebben risico's genomen en twee doelpunten tegen gekregen in de omschakeling. Zo gaat dat. Ik zou hetzelfde doen als ik het opnieuw moest doen. Ik weet wat er tijdens twee helften in Brugge en tijdens één helft hier is gebeurd. We moeten de wedstrijd gewoon beslissen als we grote kansen krijgen, zoals in de eerste helft. Het is een goede basis om verder te werken."

Grote stappen vooruit

"Volgend jaar komen we terug om het beter te doen", kijkt de T1 al vooruit. Leko vindt dat Club het voorbije decennium grote stappen voorwaarts zette. "Ik was hier tien jaar geleden, en toen was het totaal anders. We waren hier om selfies te maken en te genieten van het feit dat we in de Champions League speelden. Nu doen we echt ons best. We werken dag en nacht om onszelf te verbeteren. Er is geen geheim recept en we blijven het gewoon proberen."