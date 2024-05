Club Brugge en Union Sint-Gillis hebben elkaar maandagavond in de laatste wedstrijd van de achtste speeldag in de Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League in het Jan Breydelstadion in evenwicht gehouden (2-2). RSC Anderlecht blijft zo leider met 46 punten, voor Club met hetzelfde puntenaantal. Beide teams bekampen elkaar zondag in het Lotto Park. Union (derde met 43 punten) doet ook nog mee voor de titel.