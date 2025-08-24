22°C
Geen twee­de medail­le voor Odent in weg­rit MH3-klas­se WK G‑wielrennen

Odent

Handbiker Marvin Odent heeft zaterdag geen medaille kunnen veroveren in de wegrit van de MH3-categorie op het WK G-wielrennen in Ronse. Hij blikt toch tevreden terug gezien de omstandigheden. 

Na een razendsnel wedstrijdbegin moest Odent al bij de eerste beklimming van de Kruisstraat en de Hotond de rol lossen. Hij nam plaats in een achtervolgende groep op vijf koplopers met daarbij de Franse titelverdediger Mathieu Bosredon.

Bosredon, die donderdag ook in het tijdrijden zijn wereldtitel verlengde, voerde aan het einde van de tweede ronde de forcing en reed solo naar de overwinning in 1u45:51. De Italianen Martino Pini en Mirko Testa pakten zilver en brons. Odent werd tiende op 4:44.

De West-Vlaming had op iets meer gehoopt, maar was met de vorm van de dag wel tevreden. "Op de beklimmingen heb ik me door de aanmoedigingen van de supporters voor 120 procent naar boven kunnen duwen", zei hij. "Bij de start was ik in de technische zone nog goed mee en ik had gehoopt om in die eerste ronde nog vooraan mee te zijn, maar dat lukte niet."

Met zijn bronzen medaille in de tijdrit kan de 41-jarige West-Vlaming wel terugblikken op een geslaagd WK. "We waren gekomen om in de tijdrit op het podium te staan en dat is gelukt. In de wegrit was het afwachten wat ik met de vorm van de dag kon betekenen. Aan het einde van de rit mag ik toch tevreden zijn. De supporters hebben het ook geweldig gedaan en dat is een herinnering die gaat blijven meegaan", sloot hij af.

G-wielrennen

