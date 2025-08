Essevee liet zich niet meteen uit het lood slaan. Rond het halfuur bracht Erenbjerg zijn ploeg weer in de wedstrijd met een vrije trap die via een Westerlo-verdediger in doel belandde: 2-1. Kort voor rust was de gelijkmaker bijna een feit, maar doelman Jungdal hield Okopu van scoren met een prima redding. Aan de overkant ontsnapte Zulte Waregem zelf ook nog een paar keer aan erger.

Na de pauze viel er weinig te beleven. Westerlo hield de controle, terwijl Zulte Waregem vruchteloos naar een opening zocht. Enkele schuchtere pogingen van Traoré en het debuut van Nacho Ferri bij de thuisploeg brachten amper animo. Essevee bleef wel aandringen, maar zonder resultaat. Toen Sakamoto op tien minuten van het einde vinnig de 3-1 in de linkerhoek trapte, lag de wedstrijd definitief in zijn plooi.

Zulte Waregem trekt zo met een magere 1 op 6 richting een lastig tweeluik tegen Anderlecht en Club Brugge.