Tien jaar G-voetbal in Kortrijk, dat vroeg om een feestelijk moment. Daarom werd een benefietwedstrijd georganiseerd met bekende Vlamingen als tegenstander.

Toch draait de dag niet alleen om plezier. Achter het feestelijke karakter schuilt ook een ernstige boodschap: het blijft moeilijk om een G-voetbalploeg draaiende te houden.