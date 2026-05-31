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Sport
Kortrijk

G‑voetbalploeg Kort­rijk viert tien­de ver­jaar­dag met benefietwedstrijd

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In Kortrijk is vandaag de tiende verjaardag van de G-voetbalploeg gevierd met een benefietwedstrijd. Voor de gelegenheid namen enkele bekende Vlamingen het op tegen de ploeg. Onder meer Andy Peelman was van de partij.

Tien jaar G-voetbal in Kortrijk, dat vroeg om een feestelijk moment. Daarom werd een benefietwedstrijd georganiseerd met bekende Vlamingen als tegenstander.

Toch draait de dag niet alleen om plezier. Achter het feestelijke karakter schuilt ook een ernstige boodschap: het blijft moeilijk om een G-voetbalploeg draaiende te houden.

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Te weinig steun

Volgens Dave Vanhoutte, teammanager van G-voetbal Kortrijk, blijft G-sport nog te vaak onderbelicht.

"We moeten meer steun krijgen van de politiek. De middelen zijn altijd zeer schaars vanuit de overheid."

Dave Vanhoutte, Teammanager G-voetbal Kortrijk

G-Toolbox

Gemeenten kunnen wel gebruikmaken van een G-toolbox om hun beleid rond G-sport te versterken. In West-Vlaanderen doen al 28 gemeenten dat.

“Dat is een instrument dat op Vlaams niveau ontwikkeld is om steden en gemeenten te helpen om ermee aan de slag te gaan.”

Loes Vandromme, Vlaams parlementslid
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Subsidies

Kortrijk kreeg in 2024 bijna 10.000 euro aan subsidies voor de werking rond verschillende G-sporten. Toch blijft de nood aan aandacht en middelen groot.

De stad Kortrijk heeft ook een G-sportcoördinator in dienst. Die moet de verschillende initiatieven met elkaar verbinden en mensen de weg wijzen naar een aangepaste sportwerking.

Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Axel Ballekens

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