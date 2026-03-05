Drie spelers van Cercle Brugge – Hannes Van der Bruggen, Dante Vanzeir en Christiaan Ravych – zijn woensdagvoormiddag langsgegaan bij de leerlingen van Freinetschool Klimop in Oostkamp. Op school ontstaan er regelmatig conflicten tussen leerlingen tijdens het voetballen op de speelplaats. Daarom besloten de leerkrachten om de hulp van de Brugse voetbalploeg in te roepen.

“Naarmate het schooljaar vorderde, kwamen er steeds meer conflicten”, vertelt leerkracht Charlotte Vanneste. “De emoties liepen hoog op en de leerlingen namen die spanningen soms mee naar de klas. We hebben veel gesprekken gevoerd om conflicten op te lossen, maar dat nam veel tijd in beslag. Uiteindelijk zagen we geen andere oplossing meer en hebben we contact opgenomen met Cercle Brugge. Zij wilden ons graag helpen om het voetbal op de speelplaats weer sportiever te maken.”



Fair play

De spelers gingen graag in op de uitnodiging in en spraken met de kinderen over respect en fair play. “Ze spelen voetbal om plezier te maken”, zegt Hannes Van der Bruggen. Dan is het niet de bedoeling dat je daar ruzie gaat maken natuurlijk. Ik denk dat dat the bottom line moet zijn." Ook Dante Vanzeir benadrukte het belang van sportiviteit. “Als je een fout maakt, kan dat gebeuren. Daarna geef je elkaar gewoon een hand of een high-five, dan is dat allemaal vergeten en opgelost. Je kan weer door."



De leerlingen Jazz en Lewis hebben de boodschap alvast begrepen. “Ik heb geleerd dat fair play heel belangrijk is. Je moet veel passen, niet tackelen en eerlijk spelen. We hebben ook soms tussen de matchen besproken hoe het ging en ik heb wel het gevoel dat het al beter gaat. In elke school waar er gevoetbald wordt, zijn er wel eens conflicten. Maar het was goed dat er eens duidelijk gezegd werd: zo kan het niet verder."