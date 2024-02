Depestele was vijf seizoenen aan de slag bij Menen en haalde daarin twee keer de bekerfinale, één keer de titelfinale en de Champions League. Hij was ook twee keer coach van het jaar. Een opvolger is er voorlopig nog niet, maar dat zou wel eens de huidige assistent van Depestele kunnen zijn: oud-speler Jelle Sinnesael.

"Het aandeel van Frank in ons sportieve verhaal kan niet onderschat worden. Hij werd dan ook twee keer verkozen tot 'coach van het jaar'. Na vijf jaar kiest Frank nu voor een nieuwe uitdaging. Een trainer die vijf jaar lang bij ons blijft, is sowieso al uitzonderlijk voor onze club. En dat moeten we dan ook koesteren. We wensen Frank veel succes bij zijn nieuwe club (misschien net iets minder tegen ons) en we twijfelen er niet aan dat hij er alles aan zal doen om afscheid te nemen met enkele stuntzeges in de play-offs," staat op de website van Volleybalclub Menen te lezen.