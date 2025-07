Fiedler staat bekend als een veelzijdige center met een uitstekend spelinzicht. Hij pikt niet alleen zijn puntjes mee maar blinkt ook uit met zijn statistieken in rebounds en assists. Afgelopen seizoen in de G-League was hij goed voor gemiddeld 8,1 rebounds en 3,1 assists per wedstrijd. Daarbij scoorde hij gemiddeld 6,9 punten per match en had hij een hoge efficiëntie onder de ring.