17°C
Aanmelden
Sport
Oostende

Filou Oos­ten­de in eigen huis onder­uit tegen Mersin

BC Oostende

© Belga

Oostende heeft woensdagavond ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League basket verloren. In de eigen zaal ging de landskampioen met 86-104 onderuit tegen het Turkse Mersin, op de tweede speeldag in groep G. Op de openingsspeeldag had Oostende nipt verloren (93-95) van het Griekse Karditsa.

Na het eerste kwart stond de Kustploeg al met 17-30 in het krijt en was het duidelijk dat het een lastige avond zou worden. Een uitstekend tweede kwart (31-19) zorgde er echter voor dat de thuisploeg weer helemaal in de wedstrijd kwam en slechts met een nipte achterstand (48-49) moest gaan rusten. 

Na de pauze onderging Oostende de wet van de sterkste. Voor de thuisploeg kwam Silas Melson tot 18 punten, Anthony Cowan en Justin Cobbs werden met één puntje meer voor de bezoekers topschutters van het duel.

Laatste plaats

Na twee speeldagen staat Oostende met twee punten op de laatste plaats in de groep. In hun eerstvolgende duel nemen ze het op tegen groepsleider Unicaja Malaga. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde. De nummers twee en drie spelen een play-in.

Belga
BC Oostende

Meest gelezen

Emma Meesseman Pepe Willy 2
Sport

Emma Meesseman moet afscheid nemen van haar pepe Willy
2025-10-12 - 724_N_boeklampaertMETSVO_20251012120534.mp4 - hDpKvvZJx_2.jpg
Sport

Boek ‘Forza Lampaert’ over wielrenner Yves Lampaert voorgesteld in Ingelmunster
2025-10-10 - 726_N_Museeuw60METSVO_20251010125010.mp4 - 97bKvvZJx_1.jpg
Sport

Johan Museeuw, de Leeuw van Vlaanderen, viert zijn 60ste verjaardag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

315 BB RECHTS brooswk

Hugo Broos gaat compleet los: "Gaan we naar Amerika? Gaan we naar Amerika? Gaan we naar Amerika?"
Dario gjergja

Belgian Lions nemen na zeven jaar afscheid van bondscoach Dario Gjergja (ex-BCO)
Barco

Barco herhaalt goeie vooruitzichten
Emma Meesseman Pepe Willy 2

Emma Meesseman moet afscheid nemen van haar pepe Willy
2025-10-12 - 727_N_marathonbruggeMETSVO_20251012163519.mp4 - hBsKvvZJx_1.jpg

Recordeditie voor Athora Bruges Marathon: 12.000 lopers aan de start
2025-10-12 - 721_N_wielsbekewervikMETSVO_20251012142357.mp4 - hjrKvvZJx_4.jpg

Eendracht Wervik pakt nipte zege bij concurrent Wielsbeke
Aanmelden