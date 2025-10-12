© Belga
Oostende heeft woensdagavond ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League basket verloren. In de eigen zaal ging de landskampioen met 86-104 onderuit tegen het Turkse Mersin, op de tweede speeldag in groep G. Op de openingsspeeldag had Oostende nipt verloren (93-95) van het Griekse Karditsa.
Na het eerste kwart stond de Kustploeg al met 17-30 in het krijt en was het duidelijk dat het een lastige avond zou worden. Een uitstekend tweede kwart (31-19) zorgde er echter voor dat de thuisploeg weer helemaal in de wedstrijd kwam en slechts met een nipte achterstand (48-49) moest gaan rusten.
Na de pauze onderging Oostende de wet van de sterkste. Voor de thuisploeg kwam Silas Melson tot 18 punten, Anthony Cowan en Justin Cobbs werden met één puntje meer voor de bezoekers topschutters van het duel.
Laatste plaats
Na twee speeldagen staat Oostende met twee punten op de laatste plaats in de groep. In hun eerstvolgende duel nemen ze het op tegen groepsleider Unicaja Malaga. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de volgende ronde. De nummers twee en drie spelen een play-in.