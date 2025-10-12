Na het eerste kwart stond de Kustploeg al met 17-30 in het krijt en was het duidelijk dat het een lastige avond zou worden. Een uitstekend tweede kwart (31-19) zorgde er echter voor dat de thuisploeg weer helemaal in de wedstrijd kwam en slechts met een nipte achterstand (48-49) moest gaan rusten.

Na de pauze onderging Oostende de wet van de sterkste. Voor de thuisploeg kwam Silas Melson tot 18 punten, Anthony Cowan en Justin Cobbs werden met één puntje meer voor de bezoekers topschutters van het duel.