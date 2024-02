Brugge had de toen 22-jarige Sörensen in januari 1978 opgepikt bij het Deense BK Frem. Hij speelde 154 wedstrijden voor Brugge en scoorde daarin vijftig doelpunten, waarmee hij blauw-zwart aan twee landstitels hielp (1978 en 1980). In 1978 speelde hij op Wembley met Brugge de finale van de Europacup I (1-0 nederlaag tegen Liverpool).