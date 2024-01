Decroix was eerst zelf basketbalspeler maar had vooral dertig jaar lang, tot 2011, heel wat West-Vlaamse vrouwenteams onder zijn vleugels. Ieper, Oostende, Bredene, Soubry Kortrijk, Wytewa Roeselare en als laatste Tulikivi Deerlijk.

In Ieper was Decroix vele jaren sportfunctionaris. Hij hechtte veel belang aan fairplay. Samen met zijn echtgenote Hilde De Meyer had hij drie kinderen. Na zijn carrière als basketbalcoach, kon hij meer aandacht hebben voor hen. Lieselot is ex-wielrenster en nu ploegleider in het vrouwenwielrennen. Marjolijn nam als skiester deel aan de Olympische Winterspelen. Zijn zoon Bram is beroepsmuzikant.

Ivan Decroix overleed bij hem thuis, in Watou.