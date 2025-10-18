14°C
Aanmelden
Sport
Middelkerke

Euro­pe­se Wie­ler­unie schenkt boom aan Mid­del­ker­ke voor orga­ni­sa­tie EK Cyclocross

EK Cyclocross middelkerke

De Union Européenne de Cyclisme (UEC) heeft aan de gemeente Middelkerke een boom geschonken, als dank voor de organisatie van het Europees Kampioenschap veldrijden in 2025. De symbolische schenking kadert binnen het duurzaamheidsprogramma van de UEC, waarbij elke gastgemeente een boom ontvangt als bijdrage aan CO₂-opname.

De gekozen boom, een zwarte els, werd geplant in sportpark De Krokodiel, in aanwezigheid van schepen van Sport Marc Descheemaecker en medewerkers van de groendienst en sportdienst. Met de aanplanting onderstreept Middelkerke haar engagement voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Het Europees kampioenschap veldrijden vindt plaats op 8 en 9 november 2025 op het militair domein van Lombardsijde, met passages door het zand en de duinen van Middelkerke. Het wordt de eerste keer sinds 2022 dat het terrein opnieuw het decor vormt van een groot kampioenschap, deze keer met publiek.

De redactie
EK Cyclocross Middelkerke

Meest gelezen

MTB Night Ride Kortemark
Sport

600 mountainbikers rijden 's nachts door kerk en gebouwen in Kortemark
COREtec Dome Oostende
Sport

Jurgen Vanpraet moet vertrekken als CEO van Basketbalclub Oostende
KVDO Westhoek
Sport

KVDO klimt naar gedeelde tweede plaats na late zege in derby

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Az2

Tweede leven voor Kortrijks ziekenhuismateriaal in Oekraïne
2018-02-16 00:00:00 - Commotie over mogelijk mishandelde honden

Eén op vijf West-Vlamingen gebeten door een hond: "striktere aanpak nodig" (Gianna Werbrouck - Vooruit)
Werf Oostende

Bouwsector maakt werven stormklaar voor Benjamin
Schenking Idserda

Vier erfgoedschenkingen verrijken Stadsarchief Nieuwpoort
Evonik

Evonik Silica wil vestiging in Oostende sluiten, 30 jobs bedreigd
Politielint
Update

Man wordt onwel in Lichtervelde en moet gereanimeerd worden
Aanmelden