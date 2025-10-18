De gekozen boom, een zwarte els, werd geplant in sportpark De Krokodiel, in aanwezigheid van schepen van Sport Marc Descheemaecker en medewerkers van de groendienst en sportdienst. Met de aanplanting onderstreept Middelkerke haar engagement voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Het Europees kampioenschap veldrijden vindt plaats op 8 en 9 november 2025 op het militair domein van Lombardsijde, met passages door het zand en de duinen van Middelkerke. Het wordt de eerste keer sinds 2022 dat het terrein opnieuw het decor vormt van een groot kampioenschap, deze keer met publiek.