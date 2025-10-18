Europese Wielerunie schenkt boom aan Middelkerke voor organisatie EK Cyclocross
De Union Européenne de Cyclisme (UEC) heeft aan de gemeente Middelkerke een boom geschonken, als dank voor de organisatie van het Europees Kampioenschap veldrijden in 2025. De symbolische schenking kadert binnen het duurzaamheidsprogramma van de UEC, waarbij elke gastgemeente een boom ontvangt als bijdrage aan CO₂-opname.
De gekozen boom, een zwarte els, werd geplant in sportpark De Krokodiel, in aanwezigheid van schepen van Sport Marc Descheemaecker en medewerkers van de groendienst en sportdienst. Met de aanplanting onderstreept Middelkerke haar engagement voor duurzaamheid en biodiversiteit.
Het Europees kampioenschap veldrijden vindt plaats op 8 en 9 november 2025 op het militair domein van Lombardsijde, met passages door het zand en de duinen van Middelkerke. Het wordt de eerste keer sinds 2022 dat het terrein opnieuw het decor vormt van een groot kampioenschap, deze keer met publiek.