Nys kende op nieuwjaarsdag een pak tegenslag in de wedstrijd die de naam van zijn vader draagt. De Europese kampioen kwam in Baal als vijfde over de eindmeet. Deze ochtend voelde hij zich niet al te lekker en besloot daarom niet te starten in Koksijde. Naast Van der Poel en Nys gaven eerder Lars van der Haar, met een opspelende knie, en Michael Vanthourenhout, ziek, aan Koksijde te laten schieten.