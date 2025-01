Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) verstevigde op nieuwjaarsdag zijn leiderspositie in het klassement van de X2O Badkamers Trofee. De Belgische kampioen telt daarin nu 3:36 voorsprong op Toon Aerts (Deschacht-Hensen) en 5:41 op de Nederlander Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions).

Bij de vrouwen heeft de Nederlandse Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) na vijf manches al een zeer ruime voorsprong van 9:44 opgebouwd op haar landgenote Fem van Empel (Visma-Lease a Bike) en 9:50 op Annemarie Worst (Seven Racing). Worst is evenwel buiten strijd na een val in de Wereldbekercross van Zonhoven. Van Empel won vorig jaar de Duinencross voor Brand en Ceylin del Carmen Alvarado.