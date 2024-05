Een frisbeewedstrijd vindt plaats tussen twee ploegen van zeven spelers. Het doel is om de frisbee naar een teamgenoot in de doelzone van de tegenstander te werpen, en dat zonder te lopen met de frisbee in de hand.

Frisbee is vooral populair in Amerika, maar wordt ook hier in Europa gespeeld. Landen als Duitsland, Slowakije en Egypte zijn allemaal vertegenwoordigd op het toernooi. “Voor ons als club is dit tornooi een uithangbord. Ook voor stad Brugge is het een aantrekkelijk evenement omdat ploegen uit verre landen naar hier komen”, duidt Boris Van de Loock, medeorganisator en speler bij Freezzz Beezzz .