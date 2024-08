Nathan Fraser speelde 7 wedstrijden in de Premier League en hij wist 1 keer te scoren in 2 FA Cup-wedstrijden. De jonge aanvaller ruilt nu tijdelijk het geel-zwarte shirt van Wolverhampton in voor het rood-groen van Essevee. Fraser wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.

“Ik kom op een moment in mijn carrière dat ik minuten moet maken bij een eerste elftal”, zegt Fraser. “Ik heb in mijn loopbaan heel wat te danken aan Wolverhampton en kijk er nu vooral naar uit om mijn kwaliteiten te tonen bij Zulte Waregem. Ik heb samen met mijn gezin een bezoek gebracht aan de faciliteiten en het stadion en heb dan heel bewust gekozen voor dit project. Ik kijk er enorm naar uit om straks alles te geven voor deze club.”