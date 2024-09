Het wedstrijdbegin was voor Zulte Waregem, dat een sterke ploeg tussen de lijnen bracht en absoluut wilde bevestigen na de zege vorig weekend tegen Lokeren-Temse. Na een kwartier opende wie anders dan Jelle Vossen de score voor de bezoekers. Niet veel later was daar bijna de dubbele voorsprong, maar Opuku zijn schicht belandde op de kruising.

Tien minuten voor het einde van de eerste helft hijst Petegem zich tegen de gang van het spel in op gelijke hoogte na een strafschop. Barkarson begaat hands en Goemaere faalt niet: 1-1, en dat is ook meteen de ruststand.

Spannende tweede helft

In de tweede helft blijft het lang spannend. De thuisploeg geeft nog maar weinig weg en hoopt duidelijk zo lang mogelijk de gelijke stand vast te houden. Maar invaller Traoré beslist de wedstrijd uiteindelijk helemaal. In minuut 83 brengt hij Essevee op voorsprong en vijf minuten later legt hij de cupmatch in een definitieve knoop met de 1-3.

Zulte Waregem bekert verder, maar het kostte wel de nodige moeite. Maandag kennen we de volgende tegenstander voor Essevee in de Croky Cup.