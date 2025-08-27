"Walter Godefroot heeft een schitterend palmares bij elkaar gefietst", reageerde de 79-jarige Leman. "De man etaleerde een enorme wilskracht. Mede daardoor won hij grote koersen zoals de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en ritten in de Tour de France. Toen we nog fietsten, botste het soms wel eens. Dat was ergens logisch, want we hadden elk onze eigen belangen te verdedigen. We leefden toen ook in een andere tijdsgeest dan nu.

We zagen elkaar niet veel meer de laatste tijd, maar als dat het geval was, dan konden we het wel met elkaar vinden. Walter Godefroot was een krak van een coureur en na zijn actieve carrière als wielrenner schreef hij nog een mooi verhaal als sportdirecteur bij T-Mobile. Het is toch weer een monument dat het Belgische wielrennen met het overlijden van Walter Godefroot verliest", besloot hij.