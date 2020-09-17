17°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Ere­haag van koers­fiet­sen voor Bap­tis­te Plan­ckaert voor laat­ste koers

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het is een mooi beeld na de sluitingprijs in Zele: het peloton vormde een erehaag voor renner Baptiste Planckaert uit Zwevegem. Die reed er de laatste profwedstrijd uit zijn carrière.

Baptiste Planckaert kwam vijftien jaar geleden in het peloton, en won onder meer Kortemark Koerse, La Polynormande, Tour du Finistère, Rund um Köln en een rit in de Czech Cycling Tour. Hij won ook één keer de Tour de Normandie.

Hij reed voor onder meer Landbouwkrediet-Euphony, Team Katusha Alpecin en Intermarché-Wanty. Hij sluit zijn carrière af in het shirt van Van Rysel-Roubaix.

Erehaag planckaert
De redactie
Baptiste Planckaert

Meest gelezen

101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke
Sport

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Jo planckaert
Nieuws

Eli Iserbyt past voor Winkel Koerse, dit is zijn vervanger
Woumen 02
Nieuws

Ruiters starten petitie tegen sluiting Sport Vlaanderen Woumen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Allegaert en Planckaert nipt naast zege in Tro Bro Léon

Baptiste Planckaert naar Circus-Wanty Gobert

Baptiste Planckaert leidt bergklassement in Ronde van Luxemburg
Aanmelden