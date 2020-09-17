Baptiste Planckaert kwam vijftien jaar geleden in het peloton, en won onder meer Kortemark Koerse, La Polynormande, Tour du Finistère, Rund um Köln en een rit in de Czech Cycling Tour. Hij won ook één keer de Tour de Normandie.

Hij reed voor onder meer Landbouwkrediet-Euphony, Team Katusha Alpecin en Intermarché-Wanty. Hij sluit zijn carrière af in het shirt van Van Rysel-Roubaix.