Wat er precies aan de hand is, weet Iserbyt nog altijd niet, maar de pijn is er wel altijd. Met de steun van z’n team probeert hij die zoveel mogelijk te verminderen en het krachtverlies te beperken. Winnen lukt soms nog, en daarom blijft hij ook crossen. Maar soms moet Iserbyt ook opgeven, zoals afgelopen weekend in Namen.