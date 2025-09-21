8°C
Aanmelden
Sport
West-Vlaanderen

Emma Plas­schaert wint bij terug­keer in com­pe­ti­tie in Australië

Emma Plasschaert

Emma Plasschaert heeft zondag in Australië de Sail Melbourne in de ILCA 6 op haar naam geschreven. De West-Vlaamse, die na tien kwalificatieregatta's met 33 punten op de tweede plaats stond, won de eerste finalerace en eindigde als derde in de tweede. 

Aan deze twee regatta's namen de tien beste zeilsters na de kwalificaties deel, maar de punten werden niet verdubbeld.

Plasschaert haalde het uiteindelijk met 37 punten en bleef zo de Amerikaanse Charlotte Rose nipt voor, die tweede werd met 38 punten. De Hongaarse Maria Erdi maakte als derde met 46 punten de top drie vol.

Voor de 32-jarige Plasschaert was het haar eerste competitie sinds ze in augustus brons pakte op het EK in Zweden. Een maand later bevestigde ze verder te willen doen tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De tweevoudige wereldkampioene (2018 en 2021) werd vierde in Tokio (2021) en zevende in Parijs (2024).

Emma Plasschaert in actie
Sport

Oostendse Emma Plasschaert richt blik op Olympische Spelen 2028
Belga
Emma Plasschaert

Meest gelezen

Patrick Lefevere Offside
Sport

Patrick Lefevere (70) lag meer dan drie weken in AZ Delta-ziekenhuis: "Er wacht nog een lang herstel"
GP monsere koersdirecteur
Sport

GP Monseré behoudt start- en aankomstplaatsen, wel nieuwe datum
Beach Endurance Jacobs
Sport

Beach Endurance: Johan Jacobs toont sterke benen en wint opnieuw

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Lokeren vs KV Kortrijk

KV Kortrijk kan na gelijkspel geen eerste plaats bemachtigen
Zulte Waregem vs Cercle Brugge

Zulte Waregem en Cercle Brugge delen de punten
Amy Naert

Boks: geen Europese titel voor Amy Naert in Madrid
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme verliest halve finale in Trnava
Emma Plasschaert

Emma Plasschaert klimt naar tweede plaats Sail Melbourne
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales in Trnava
Aanmelden