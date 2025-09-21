Plasschaert haalde het uiteindelijk met 37 punten en bleef zo de Amerikaanse Charlotte Rose nipt voor, die tweede werd met 38 punten. De Hongaarse Maria Erdi maakte als derde met 46 punten de top drie vol.

Voor de 32-jarige Plasschaert was het haar eerste competitie sinds ze in augustus brons pakte op het EK in Zweden. Een maand later bevestigde ze verder te willen doen tot de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De tweevoudige wereldkampioene (2018 en 2021) werd vierde in Tokio (2021) en zevende in Parijs (2024).