In de baai van Marseille is het de dag van de waarheid voor Plasschaert. In de ILCA 6 zeilt ze dan de medaillerace. De 30-jarige West-Vlaminge begin aan de slotrace, met dubbele punten, als zesde. Goud en zilver zijn weg, maar brons kan nog mits een topprestatie in de tiende en laatste regatta. In Tokio eindigde de West-Vlaamse, een tweevoudig wereldkampioene, als vierde net naast het podium. Nog in Marseille staat voor Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen de vierde dag in de Nacra 17 op het menu. Zij zijn voorlopig negentiende en laatste na negen races.

Emma Plasschaert: "Ik denk dat ik nog kans maak op brons, maar ik denk ook dat er nog heel wat zeilsters zijn die dat denken", vertelde Plasschaert na afloop van de wedstrijd van gisteren. "We zullen dinsdag in de medalrace alles geven en dan zien we wel wat er nog mogelijk is."