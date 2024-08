Een bronzen medaille zal het hoogst haalbare zijn voor Emma Plasschaert, dinsdag in de medal race. Maandag zeilde ze naar een zestiende plaats in de negende race. De tiende race werd geannuleerd omdat er te weinig wind was. Algemeen bezet ze zo de zesde plaats, op twaalf punten van de bronzen plak. Zilver en goud zijn buiten bereik.