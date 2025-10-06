© Instagram Emma Meesseman
Basketbalspeelster Emma Meesseman rouwt om het overlijden van haar grootvader, Willy Tankrey. De 93-jarige Ieperling overleed omringd door zijn familie. Op sociale media deelt Meesseman een emotioneel eerbetoon aan haar “lieve, sterke pepe”.
Emma Meesseman heeft op Instagram het overlijden van haar grootvader Willy Tankrey bekendgemaakt. In een ontroerende post beschrijft ze de warmte en kracht die ze van hem meekreeg. “De tranen blijven vloeien. We blijven je warmte voelen, je sterke handen in de onze”, schrijft de speelster van de Belgian Cats.
© Instagram Emma Meesseman
Volgens Meesseman was ze samen met haar moeder Sonja en broer Thijs bij hem toen hij overleed. “Je hebt jouw moment gekozen, je hebt gewacht op mij. Het enige dat jou ooit geruststelde, waren wij drie thuis, dicht bij jou”, schrijft ze verder.
Onder het bericht stromen de steunbetuigingen binnen van collega-basketbalsters, onder wie Julie Vanloo, Becky Massey, Julie Allemand, Ine Joris en Nastja Claessens.