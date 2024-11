Eli Iserbyt is tweede geworden in de Flandriencross in Hamme, maar kwam niet helemaal ongehavend uit de wedstrijd. De renner van Pauwels Sauzen - Bingoal liep lichte verwondingen op aan zijn vinger en schouder, maar volgens ploegdokter Frank De Winter vormen die geen problemen voor de komende wedstrijden. “Na een contact vroeg in de wedstrijd is hij geraakt aan een van zijn vingers”, zegt de ploegdokter. “Die vinger is licht gekneusd en er is een open wonde. Die wonde is ondertussen verzorgd en zal de komende dagen opgevolgd worden.”