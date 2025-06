Vrijwel onmiddellijk na de start vormde zich een kopgroep met Dietmar Ledegen, Siebe Bauwens, Bram Dissel, Casper van de Woude en Timo de Jong. Het peloton liet hen evenwel niet begaan. Er volgden nog enkele pogingen tot Maarten Verheyen, Jordy Decottignies, Baptiste Planckaert, Samuel Leroux, Hidde van Veenendaal en opnieuw Timo de Jong na 40 kilometer koers wel de zegen kregen van de grote groep. Dat zestal sprokkelde gaandeweg een maximale voorsprong van 2:45 bijeen. In het peloton verzorgden Alpecin-Deceuninck, Soudal Quick-Step en Jayco-AlUla het tempo.

De zes vroege vluchters mochten de twee resterende plaatselijke ronden van elk 30,6 kilometer aanvatten met een voorgift van anderhalve minuut op de grote groep. De ronde daarop was die voorsprong geslonken tot 45 seconden. Met nog 23 kilometer voor de boeg moest Decottignies er voorin af. In volle finale sloegen enkele renners tegen de vlakte en met nog 3 kilometer te rijden mocht er een kruis gemaakt worden over de vroege vlucht. In de daaropvolgende massasprint leek Philipsen op weg naar zijn tweede zege in deze Elfstedenronde. De Limburger werd echter net voor de eindmeet geremonteerd door Magnier.