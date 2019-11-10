EK veldrijden: Thibau Nys verdedigt titel in Middelkerke, Lucinda Brand topfavoriete bij de vrouwen
©Belga
Vanaf morgen staan in Middelkerke de Europese kampioenschappen veldrijden op het programma. Thibau Nys wil zijn Europese titel maar al te graag verlengen. De Nederlandse Lucinda Brand is de grote favoriete bij de vrouwen, na het wegvallen van drievoudig titelverdedigster Fem van Empel.
Het EK wordt zaterdagochtend om 11 uur op gang geschoten met de wedstrijd van de meisjesjunioren, waar Zita Peeters de enige Belgische vertegenwoordigster is. Twee uur later is het aan de mannenbeloften, waar Yordi Corsus en vicewereldkampioen Kay De Bruyckere tot de favorieten behoren. Zij krijgen de steun van Sil De Brauwere, Kenay De Moyer, Fabian Maes, Viktor Vandenberghe, Arthur Van Den Boer en Mats Vanden Eynde. Tweevoudig titelverdediger Jente Michels staat aan de start bij de mannen elite.
Vrouwen
Om 15 uur is het de beurt aan de vrouwenelite. Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle zal dan samen met Julie Brouwers, Kiona Crabbé, Jinse Peeters en Laura Verdonschot de Nederlandse hegemonie proberen te doorbreken. Sinds 2017, toen Sanne Cant haar derde Europese titel pakte, ging de sterrentrui namelijk iedere keer naar een Nederlandse.
Lucinda Brand werd in 2021 Europees kampioene en is na vier zeges in vijf crossen de topfavoriete voor de Europese titel. Fem van Empel had de voorbije drie jaar de sterrentrui in haar bezit en begon dit seizoen nog met zeges in Woerden en Heerde, maar werd daarna ziek. De wereldkampioene stapte in de Koppenbergcross al snel af en paste daarna voor de Rapencross in Lokeren om vervolgens ook forfait te geven voor het EK. Haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado, de Europese kampioene van 2020 en de voorbije drie jaar goed voor EK-zilver, herstelt nog steeds van aanhoudende knieproblemen.
Zondag
Zondag wordt de wedstrijddag om 11 uur geopend door de jongens junioren, waar de Belgische medaillehoop voornamelijk gevestigd is op Giel Lejeune. De 17-jarige Vlaams-Brabander krijgt het gezelschap van Lars Corsus, Arthur Janssens, Brent Lippens, Emiel Osaer, Bas Vanden Eynde, Jari Van Lee en Thomas Verdonck. Bij de meisjes beloften (13 uur) is titelverdedigster Célia Gery de topfavoriete. De 19-jarige Française verbaasde vorig weekend nog met een tweede plek in de Koppenbergcross bij de elite. Shanyl De Schoesitter en Ilken Seynaeve moeten de Belgische eer hooghouden.
Om 15 uur zijn alle ogen gericht op de wedstrijd van de mannenelite. Thibau Nys veroverde vorig jaar op het razendsnelle parcours in het Spaanse Pontevedra zijn allereerste sterrentrui en voert het Belgische team aan. De 22-jarige Vlaams-Brabander schoot vorige week bij zijn rentree in het veld meteen raak op de Koppenberg, maar werd na een absolute baaldag pas vijftiende in Lokeren. Bovendien vindt Nys op het Noordzeestrand niet echt een parcours op zijn maat, in tegenstelling tot Laurens Sweeck. De 31-jarige Leuvenaar kon dit seizoen nog niet echt overtuigen, maar heeft als zandspecialist een streepje voor op de rest.
Met Toon Aerts (2016) en Michael Vanthourenhout (2022 en 2023), winnaar in Ruddervoorde en Overijse, heeft België nog twee voormalige Europese kampioenen in de rangen. Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte, Jente Michels en Joran Wyseure maken de Belgische selectie compleet. Eli Iserbyt, de Europese kampioen van 2020, moet zijn fiets nog vier weken aan de kant laten na meerdere operaties aan de lies. Wout van Aert duikt net als de Nederlanders Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso pas later op het seizoen het veld in.
De concurrentie komt in Middelkerke eens te meer van onze noorderburen. Zo won Joris Nieuwenhuis op impressionante wijze in Lokeren en lijkt hij net op tijd de hoogvorm te pakken te hebben, net als Pim Ronhaar, die tijdens zijn laatste vier crossen telkens op het podium eindigde. Met Lars van der Haar (2015 en 2021) kunnen ook de Nederlanders over een tweevoudige Europese kampioen beschikken. De Spanjaard Felipe Orts en de Brit Cameron Mason, de voorbije twee edities goed voor zilver op het EK, zijn outsiders.
Het is van 2022 geleden dat de Europese kampioenschappen cyclocross op Belgische bodem worden georganiseerd. Toen was Namen de plaats van afspraak. In Middelkerke wordt jaarlijks de Noordzeecross verreden, maar voor het EK wijkt de cross net zoals voor het BK van 2022 uit naar het militair domein van Lombardsijde. Wout van Aert en Sanne Cant pakten daar destijds de Belgische titels.