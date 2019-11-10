Zondag wordt de wedstrijddag om 11 uur geopend door de jongens junioren, waar de Belgische medaillehoop voornamelijk gevestigd is op Giel Lejeune. De 17-jarige Vlaams-Brabander krijgt het gezelschap van Lars Corsus, Arthur Janssens, Brent Lippens, Emiel Osaer, Bas Vanden Eynde, Jari Van Lee en Thomas Verdonck. Bij de meisjes beloften (13 uur) is titelverdedigster Célia Gery de topfavoriete. De 19-jarige Française verbaasde vorig weekend nog met een tweede plek in de Koppenbergcross bij de elite. Shanyl De Schoesitter en Ilken Seynaeve moeten de Belgische eer hooghouden.

Om 15 uur zijn alle ogen gericht op de wedstrijd van de mannenelite. Thibau Nys veroverde vorig jaar op het razendsnelle parcours in het Spaanse Pontevedra zijn allereerste sterrentrui en voert het Belgische team aan. De 22-jarige Vlaams-Brabander schoot vorige week bij zijn rentree in het veld meteen raak op de Koppenberg, maar werd na een absolute baaldag pas vijftiende in Lokeren. Bovendien vindt Nys op het Noordzeestrand niet echt een parcours op zijn maat, in tegenstelling tot Laurens Sweeck. De 31-jarige Leuvenaar kon dit seizoen nog niet echt overtuigen, maar heeft als zandspecialist een streepje voor op de rest.

Met Toon Aerts (2016) en Michael Vanthourenhout (2022 en 2023), winnaar in Ruddervoorde en Overijse, heeft België nog twee voormalige Europese kampioenen in de rangen. Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte, Jente Michels en Joran Wyseure maken de Belgische selectie compleet. Eli Iserbyt, de Europese kampioen van 2020, moet zijn fiets nog vier weken aan de kant laten na meerdere operaties aan de lies. Wout van Aert duikt net als de Nederlanders Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso pas later op het seizoen het veld in.

De concurrentie komt in Middelkerke eens te meer van onze noorderburen. Zo won Joris Nieuwenhuis op impressionante wijze in Lokeren en lijkt hij net op tijd de hoogvorm te pakken te hebben, net als Pim Ronhaar, die tijdens zijn laatste vier crossen telkens op het podium eindigde. Met Lars van der Haar (2015 en 2021) kunnen ook de Nederlanders over een tweevoudige Europese kampioen beschikken. De Spanjaard Felipe Orts en de Brit Cameron Mason, de voorbije twee edities goed voor zilver op het EK, zijn outsiders.

Het is van 2022 geleden dat de Europese kampioenschappen cyclocross op Belgische bodem worden georganiseerd. Toen was Namen de plaats van afspraak. In Middelkerke wordt jaarlijks de Noordzeecross verreden, maar voor het EK wijkt de cross net zoals voor het BK van 2022 uit naar het militair domein van Lombardsijde. Wout van Aert en Sanne Cant pakten daar destijds de Belgische titels.