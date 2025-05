De Internationale Paardensportfederatie (FEI) heeft de organisatie van het Europees kampioenschap jumping in 2027 toegekend aan Vlaanderen. Dat bevestigde organisator Golazo woensdag via een persbericht. Het EK voor springruiters zal in augustus 2027 plaatsvinden in de Gaverbeekhippodroom in Waregem.