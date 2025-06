Nog geen Vanaken, Mechele of Jackers. Zij krijgen extra rust en van de nieuwe gezichten is er nog geen spoor. Ludovit Reis wordt pas binnenkort voorgesteld en nieuwe spits Tresoldi speelt momenteel een prima EK voor U21. Terug van weggeweest is Cisse Sandra. Hij keert na twee uitleenbeurten terug uit Nederland. En ook terug van iets langer weggeweest is Joseph Akpala.