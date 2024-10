Menen blijft maar gaan en staat nu alleen aan de leiding in de competitie. Het verloor nog geen enkele wedstrijd. Roeselare kent dan weer z'n moeilijkste start in jaren. Veel blessures zorgden voor een manke voorbereiding en dat voelt de landskampioen. Maar iedereen is het eens, de zege van Menen is meer dan verdiend.