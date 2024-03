Het parcours dit jaar is, op enkele kleine wijzigingen door wegenwerken, nagenoeg hetzelfde als dat van vorig jaar. De renners krijgen in 207 km 17 hellingen onder de wielen geschoven en daarnaast enkele pittige kasseizones. Verwacht wordt dat de finale opnieuw op zo'n 85 kilometer van de eindmeet gaat openbreken. De Kattenberg, na 30 kilometer koers, is de eerste bult van de dag. Daarna komen nog La Houppe, Kanarieberg, Oude Kruisberg, Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Taaienberg, Berg Ten Stene, Boigneberg en de Ellestraat. Deze laatste vervangt de Eikenberg die dit jaar niet in het parcours is opgenomen. Daarna staan nog de Stationberg, Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en tot slot de Tiegemberg op het menu.