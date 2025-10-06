Na de rust voerde Wielsbeke de druk verder op. Vooral Ian Maes was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Zijn schot ging eerst net naast, en even later spatte een harde poging uiteen op de lat. In het slot bleef Wielsbeke aandringen: een kopbal van Lecour belandde tegen de paal, en ook Nicolas Gheeraert kon de score niet openen.

Toen iedereen zich al leek neer te leggen bij een doelpuntloze remise, sloeg Wervik in de slotminuut toe. Een afgeweken bal kwam voor de voeten van Lingier, die niet twijfelde en de 0-1 tegen de touwen trapte.

Een overwinning tegen de gang van het spel in, maar wel een bijzonder deugddoende driepunter voor leider Eendracht Wervik, dat zo zijn koppositie in eerste provinciale verstevigt.