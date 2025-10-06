Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In eerste provinciale stond zaterdagavond een absolute topper op het programma: leider Eendracht Wervik ging op bezoek bij eerste achtervolger Wielsbeke. Beide ploegen degradeerden vorig seizoen uit de nationale reeksen en willen dit jaar opnieuw hun plaats aan de top veroveren.
Wervik begon het best aan de wedstrijd. Kyan Defoort zorgde al vroeg voor het eerste gevaar, gevolgd door een snelle actie van Yentl Dewilde, maar zijn schot belandde in de handen van doelman Derycke.
Daarna nam Wielsbeke het initiatief over. De thuisploeg kreeg het balbezit én de kansen, met onder meer pogingen van Alessio Van Den Broucke, maar doelman Olievier hield Wervik overeind.
Gevaarlijke Ian Maes
Na de rust voerde Wielsbeke de druk verder op. Vooral Ian Maes was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Zijn schot ging eerst net naast, en even later spatte een harde poging uiteen op de lat. In het slot bleef Wielsbeke aandringen: een kopbal van Lecour belandde tegen de paal, en ook Nicolas Gheeraert kon de score niet openen.
Toen iedereen zich al leek neer te leggen bij een doelpuntloze remise, sloeg Wervik in de slotminuut toe. Een afgeweken bal kwam voor de voeten van Lingier, die niet twijfelde en de 0-1 tegen de touwen trapte.
Een overwinning tegen de gang van het spel in, maar wel een bijzonder deugddoende driepunter voor leider Eendracht Wervik, dat zo zijn koppositie in eerste provinciale verstevigt.