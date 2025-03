Verhaeghe stond na de wedstrijd, waarin Christos Tzolis uitgesloten werd en Club een penalty voor hands tegen kreeg, in de catacomben van het Jan Breydelstadion wanneer Visser richting kleedkamer trok. "Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet zo onnozel niet doen", pikten tv-camera's op. In zijn verslag tekende Visser ook op: "We betalen hier wel voor. Dit kan zo niet verder, ofwel moeten we budgettair ingrijpen."