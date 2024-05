Planckaert zal in Italië zijn vierde grote ronde rijden. Alpecin-Deceuninck selecteerde ook Belgen Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich, Fabio Van den Bossche, de Oostenrijker Tobias Bayer en de Italiaan Nicola Conci.

Concurrent Soudal Quick-Step zet in Italië West-Vlamingen Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant in. De ploeg van Patrick Lefevere rekent op man in vorm Tim Merlier om ritzeges te pakken. Zo komt het totaal aantal West-Vlamingen in de 107e Ronde van Italië uit op slechts drie renners. Ook de Belgische WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty strijdt mee in de Giro. Lotto Dstny, dat geen WorldTour-team meer is, doet niet mee aan de wedstrijd van drie weken.