De wielerwedstrijd Dwars door Wingene wordt vanaf volgend jaar een internationale UCI Women Elite 1.2-wedstrijd, onder de naam Dwars door Wingene – Danneels Ladies Classic. Daarmee krijgt Wingene er een topsportevenement voor vrouwen bij.
“Dankzij de langdurige steun van Danneels hebben we de stabiliteit om deze koers op de internationale kalender te brengen,” zegt voorzitter Geert Vanhullebusch van Wingene for Cycling. “Hun beslissing om hun naam drie jaar lang aan ons evenement te verbinden, geeft ons het perspectief om deze ambitieuze plannen waar te maken.”
Het bouwbedrijf Danneels is al sinds de eerste edities een partner en wordt nu hoofdsponsor en naamsponsor van de wedstrijd, minstens tot 2028.
En de koers zal vanaf 2026 ook live op televisie te volgen zijn. "Dat zorgt niet alleen voor meer zichtbaarheid voor het vrouwenwielrennen, maar zet ook Wingene nadrukkelijk op de sportkaart," zegt de organisatie.