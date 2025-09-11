Het bouwbedrijf Danneels is al sinds de eerste edities een partner en wordt nu hoofdsponsor en naamsponsor van de wedstrijd, minstens tot 2028.

En de koers zal vanaf 2026 ook live op televisie te volgen zijn. "Dat zorgt niet alleen voor meer zichtbaarheid voor het vrouwenwielrennen, maar zet ook Wingene nadrukkelijk op de sportkaart," zegt de organisatie.