Luca Vierstraete was de beste bij de vrouwenbeloften. Maarkedal zag zelfs een volledig AG Insurance-Soudal podium, met ook nog een derde plaats voor provinciaal kampioene Anna Bruneel. De beste mannelijke West-Vlaming was Wies Verdonck. Hij eindigde als vijfde, voor provinciaal kampioen Wout Hemerijck.

Gisteren waren er dan de provinciale kampioenschappen op de weg voor nieuwelingen. Bij de eerstejaars bleef de wedstrijd lang gesloten. Na een paar kleine speldenprikjes gingen ze sprinten met een grote groep. Daarin was Ilian Braeckevelt uit Moen met overmacht de beste, voor Aleandro Van Steenbrugge en Thor Lacante.