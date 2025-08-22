23°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Droom die uit­komt”: Cériel Desal ver­kast naar Soud­al Quick-Step Devo Team

Cériel Desal 2025

© Belga

Cériel Desal (24) uit Roeselare stapt volgend seizoen over naar het Soudal Quick-Step Devo Team. Daarmee krijgt het belofteteam van de ploeg een ervaren renner in de rangen, die de jonge talenten moet begeleiden.

Desal is de kleinzoon van oud-wereldkampioen Benoni Beheyt en neef van ex-Wolfpack-renner Guillaume Van Keirsbulck. Sinds 2022 rijdt hij op ProContinentaal niveau en hij maakte indruk met sterke prestaties in eendagswedstrijden. Zo werd hij vorig jaar tweede in de Grand Prix de Denain na een dag in de vlucht, en haalde hij top vijf in onder meer de Memorial Briek Schotte en de Zwevezele Koers.

"Droom die uitkomt"

Voor Desal zelf is de overstap bijzonder: “Dit is een droom die uitkomt. Ik heb altijd naar deze ploeg opgekeken, zeker toen ik mijn neef in dat truitje zag rijden in de grootste koersen. Dat ik het shirt nu zelf mag dragen, voelt onwerkelijk. Ik ben enorm gemotiveerd om me verder te ontwikkelen en om de ploeg te helpen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.”

"Ik ben enorm gemotiveerd om me verder te ontwikkelen en om de ploeg te helpen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.”

Cériel Desal

Ook bij Soudal Quick-Step zijn ze enthousiast. CEO Jurgen Foré: “Cériel is een renner met potentieel, die indruk heeft gemaakt met zijn ambitie en werkethiek. Hij zal volgend jaar een belangrijke mentorrol opnemen in het Devo Team. Vanaf 2027 verwachten we hem ook in ons World Tour-team.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Cériel Desal Soudal Quick-Step Devo Team

Meest gelezen

Vanmarcke 2 0
Sport

Sep Vanmarcke en Tim Declercq versterken staf van Soudal Quick-Step
Kv kortrijk - charleroi
Sport

KV Kortrijk pakt 9 op 9 na 0-3 zege in Charleroi maar invaller Guèye krijgt rood in de slotfase
wk herdenking moorslede
Sport

Moorslede herdenkt 75 jaar Briek Schotte met eigen reus en ludieke koers

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Emma meesseman belgian cats spanje

Emma Meesseman loodst NY Liberty naar zege tegen Mystics
Joaquin Seys - Club Brugge

Topmatchen tegen Barcelona, Bayern en Arsenal en verre verplaatsing naar Almaty voor Club
Koers

Tars Poelvoorde wint Memorial Danny Jonckheere
Rangers

Supporters van Rangers FC houden er de sfeer in, ook al staat hun ploeg er slecht voor
Gianni vermeersch

Gianni Vermeersch rijdt volgend jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe
Waterpolo

Nationale waterpoloploeg U18 haalt zilver op EK
23°C
Aanmelden