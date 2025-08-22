Voor Desal zelf is de overstap bijzonder: “Dit is een droom die uitkomt. Ik heb altijd naar deze ploeg opgekeken, zeker toen ik mijn neef in dat truitje zag rijden in de grootste koersen. Dat ik het shirt nu zelf mag dragen, voelt onwerkelijk. Ik ben enorm gemotiveerd om me verder te ontwikkelen en om de ploeg te helpen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.”

