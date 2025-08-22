© Belga
Cériel Desal (24) uit Roeselare stapt volgend seizoen over naar het Soudal Quick-Step Devo Team. Daarmee krijgt het belofteteam van de ploeg een ervaren renner in de rangen, die de jonge talenten moet begeleiden.
Desal is de kleinzoon van oud-wereldkampioen Benoni Beheyt en neef van ex-Wolfpack-renner Guillaume Van Keirsbulck. Sinds 2022 rijdt hij op ProContinentaal niveau en hij maakte indruk met sterke prestaties in eendagswedstrijden. Zo werd hij vorig jaar tweede in de Grand Prix de Denain na een dag in de vlucht, en haalde hij top vijf in onder meer de Memorial Briek Schotte en de Zwevezele Koers.
"Droom die uitkomt"
Voor Desal zelf is de overstap bijzonder: “Dit is een droom die uitkomt. Ik heb altijd naar deze ploeg opgekeken, zeker toen ik mijn neef in dat truitje zag rijden in de grootste koersen. Dat ik het shirt nu zelf mag dragen, voelt onwerkelijk. Ik ben enorm gemotiveerd om me verder te ontwikkelen en om de ploeg te helpen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.”
Ook bij Soudal Quick-Step zijn ze enthousiast. CEO Jurgen Foré: “Cériel is een renner met potentieel, die indruk heeft gemaakt met zijn ambitie en werkethiek. Hij zal volgend jaar een belangrijke mentorrol opnemen in het Devo Team. Vanaf 2027 verwachten we hem ook in ons World Tour-team.”