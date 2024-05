Heel wat atleten schakelen een versnelling hoger in hun voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. Ook de Red Lions en de Red Panthers, de nationale heren- en damesploeg hockey, werken de komende tijd oefenwedstrijden af. De wedstrijd tegen Zuid-Afrika, op 12 juli, spelen ze op de Lange Munte in Kortrijk.

“We verwachten 3 à 4.000 mensen. We zullen een tribune bouwen op de Lange Munte aan het recente hockeyveld. Kortrijk is letterlijk de poort naar Parijs toe, dus zijn we heel trots dat we die mensen hier kunnen ontvangen”, vertelt schepen van Sport, Wouter Allijns.