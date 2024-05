België zal het opnemen tegen vicewereldkampioen en Aziatisch kampioen China op 28 juni (20u30), alvorens Servië partij te geven op 30 juni (17u). Tussendoor bekampen China en Servië elkaar op 29 juni (20u30).

Aansluitend volgen voor de Belgische vrouwen ontmoetingen met Spanje op 12 juli (20u) en Canada op 14 juli (18u), in een tweede driehoekstoernooi in de Dôme van Charleroi. Spanje en Canada treffen elkaar op 13 juli. De confrontatie met Spanje wordt een heruitgave van de laatste EK-finale, waarin de Cats aan het langste eind trokken.

Vlak voor de Spelen maken de Belgische basketbalvrouwen ook nog hun opwachting voor twee duels in Reims in een vierlandentoernooi met China, Japan en Frankrijk. Vrijdag 19 juli is China opnieuw de tegenstander, zondag 21 juli vormt Aziatisch en olympisch vicekampioen Japan de sparringpartner.

De volledige voorbereidingsagenda moet nog geofficialiseerd worden. Op de Spelen is België in de groepsfase ingedeeld in een poule met Duitsland (29 juli), de Verenigde Staten (1 augustus) en Japan (4 augustus).