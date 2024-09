Tien minuten ver in de tweede helft zette Skov Olsen zelf de kers op de taart, door voor de 3-0 te zorgen en daarmee de laatste twijfels weg te nemen. Zijn derde competitietreffer van het seizoen, nadat hij vorige maand al eens twee keer had gescoord tegen KRC Genk. Tien minuten later ging hij licht geblesseerd naar de kant. Nadien vielen er nog heel wat kansen te noteren in Jan Breydel, maar gescoord werd er niet meer.