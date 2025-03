Bij Club koos coach Hayen voor dezelfde namen als twee weken geleden tegen Charleroi, met voorin de drietand Tzolis - Nilsson - Jutgla. In de twee vorige onderlinge duels die Club en Anderlecht dit seizoen al afwerkten, trok blauw-zwart telkens aan het langste eind (2-1 en 0-3) en de thuisploeg nam ook vandaag meteen het initiatief. Al na drie minuten was een alerte Coosemans nodig om een kopbal van Tzolis uit zijn doel te slaan.

De openingsfase zette de toon voor een eerste helft waarin een dominant Club vol de kaart van de aanval koos. Ferran Jutgla kreeg in de 23e minuut een uitgelezen mogelijkheid om het overwicht te vertalen in een doelpunt, maar de Brugse spits schoot vanuit een kansrijke positie over. Aan de overzijde stak een verder onzichtbare Dolberg een eerste keer de neus aan het venster, maar zijn trap was niet gekadreerd.

In minuut 34 kreeg de regerende kampioen dan toch loon naar werken. Christos Tzolis trapte zijn team met een bal buiten het bereik van Coosemans verdiend op voorsprong. Net daarvoor had de Anderlecht-goalie nog een fraai schot van de Griek van onder de lat weggetikt.

Club drukte nu door en scoorde kort voor de pauze nog een tweede keer via Jutgla. Dat doelpunt werd na een VAR-tussenkomst echter afgekeurd omdat de Spanjaard Coosemans in een voorafgaande fase had omvergelopen terwijl die de bal vast had.

Anderlecht moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen. Coach Hasi gooide daarom drie verse krachten in de strijd, maar het spelbeeld wijzigde nauwelijks. Club bleef de lakens uitdelen en gevaar creëren. Opnieuw stond Jutgla aan het kanon, maar vond hij Coosemans op zijn weg. Paars-wit kwam door de inbreng van onder meer Edozie en Huerta wel iets meer aan voetballen toe, al beleefde Mignolet toch een rustige namiddag.

Het thuispubliek bleef in een zonovergoten Jan Breydel wachten op de verlossende tweede treffer, die uiteindelijk zou vallen in minuut 70. Coosemans weerde een schot van Vanaken niet al te best af, waarna de ingevallen Romeo Vermant als een duiveltje uit een doosje het leer binnen tikte.

Anderlecht ontsnapte even later aan een derde tegengoal toen een knap afstandsschot van De Cuyper op de lat uit elkaar spatte. In de slotfase hield een oppermachtig Club de dubbele voorsprong daarna probleemloos vast.

Blauw-zwart tankte met deze vlotte zege alvast flink wat vertrouwen voor het vervolg van de play-offs én voor de bekerfinale tegen datzelfde Anderlecht begin mei.