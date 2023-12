De wedstrijd aan de Gaverbeek zat lange tijd op slot. Seraing was zelfs de betere ploeg in de eerste helft. Na de rust kwam de thuisploeg - die nog maar twee keer won in eigen huis dit seizoen - wel opzetten. Maar het was de jonge Pape Moussa Fall die in minuut 69 Seraing - wat tegen de gang van het spel in - op voorsprong bracht: 0-1.

Essevee ontwikkelde nu een echte powerplay en kreeg uiteindelijk ook loon naar werken. Modou Tambedou maakte op assist van Vossen in de 86e minuut eerst gelijk. En toen de jonge Yannick Cappelle in minuut 94, diep in blessuretijd, de winning goal over de doellijn frommelde, kon het dak er helemaal af: 2-1.

Door die tiende seizoenszege gaat Zulte Waregem als leider de winterstop in. In de (tussen-)stand van de Challenger Pro League blijft Essevee eerste met 32 punten. Dender en FC Luik volgen op de derde en vijfde positie met 27 en 25 eenheden. Beerschot kannog naast Zulte Waregem komen, het speelt later nog tegen hekkensluiter Francs Borains.