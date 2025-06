De 27-jarige doelman werd in de zomer van vorig jaar definitief overgenomen door de Bruggelingen van Oud-Heverlee Leuven, nadat hij een seizoen eerder al op uitleenbasis in het Jan Breydelstadion aan de slag was. Jackers werd aanvankelijk gehaald als doublure van monument Simon Mignolet, maar wist de voormalige Rode Duivel al meermaals met verve te vervangen. Zowel afgelopen seizoen als een jaar eerder blonk hij tijdens de play-offs uit in het Brugse doel, nadat Mignolet telkens geblesseerd was uitgevallen. Intussen is het best mogelijk dat de Limburger in de toekomst de stap zet naar eerste doelman bij Club Brugge. De 37-jarige Mignolet heeft in West-Vlaanderen nog een overeenkomst voor één seizoen.

Als kers op de taart werd Jackers begin deze maand voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels, nadat Thibaut Courtois geblesseerd had afgehaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales.