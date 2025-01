De eerste uitdaging staat eind februari in Taiwan gepland. In Taipei wil Bonne het wereldrecord 48 uren ultramarathon verbreken. Dat staat nu op iets meer dan 473 kilometer, op naam van de Griekse ultraloper Yannis Kouros. Van hem nam Bonne in september vorig jaar al het record 6 Days Ultrarun over. Matthieu is nu op hoogtestage in Kenia om zijn recordpoging op de ultramarathon voor te bereiden. Op 23 februari weten we of hij een vierde wereldrecord naast z’n naam mag noteren.

In de zomer wil hij dan het wereldrecord 48 uur zwemmen verbreken en dit najaar het 48 uurrecord fietsen. “Mijn doel is niet alleen om records te breken, maar om de wereld te laten zien wat mogelijk is als je durft te dromen en je grenzen verlegt,” zegt Bonne.

Concrete data voor deze recordpogingen liggen, net als de locaties, nog niet vast.