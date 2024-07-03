"Het is tijd om tot ziens te zeggen", schreef Milanov. "Het was een lange reis waar ik erg trots op ben. Na vijftien nationale titels in het discuswerpen en acht in het kogelstoten, na te hebben gereisd, inspirerende mensen te hebben ontmoet en te hebben gestreefd naar een paar centimeter extra in de cirkel, heb ik besloten dit hoofdstuk af te sluiten en mijn carrière als discuswerper te beëindigen."

"Het was een waanzinnige en onvergetelijke ervaring, met hoogtes en laagtes, die ik voor altijd zal koesteren", vervolgde Milanov. "Ik ben dankbaar dat ik al deze buitengewone atleten heb mogen ontmoeten, die elke dag hun grenzen verleggen in naam van deze ongelooflijke sport. Ik heb enorm veel respect voor jullie allemaal!"