Philip Milanov heeft een punt gezet achter zijn sportcarrière. De 34-jarige discuswerper uit Brugge, die in 2016 en 2024 deelnam aan de Olympische Spelen, maakte zijn afscheid bekend op sociale media.
"Het is tijd om tot ziens te zeggen", schreef Milanov. "Het was een lange reis waar ik erg trots op ben. Na vijftien nationale titels in het discuswerpen en acht in het kogelstoten, na te hebben gereisd, inspirerende mensen te hebben ontmoet en te hebben gestreefd naar een paar centimeter extra in de cirkel, heb ik besloten dit hoofdstuk af te sluiten en mijn carrière als discuswerper te beëindigen."
"Het was een waanzinnige en onvergetelijke ervaring, met hoogtes en laagtes, die ik voor altijd zal koesteren", vervolgde Milanov. "Ik ben dankbaar dat ik al deze buitengewone atleten heb mogen ontmoeten, die elke dag hun grenzen verleggen in naam van deze ongelooflijke sport. Ik heb enorm veel respect voor jullie allemaal!"
Belgisch recordhouder
De Bruggeling is sinds 2014 Belgisch recordhouder discuswerpen. Milanov verbeterde dit nationale record vervolgens meermaals en behaalde in mei 2016 in Doha de beste prestatie uit zijn carrière met een worp van 67m26.
Een poging van 66m90 leverde hem de zilveren medaille op tijdens het WK in Peking in 2015. In 2016 strandde hij opnieuw als tweede op het EK in Amsterdam (65m71). Datzelfde jaar behaalde hij de negende plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dit jaar zegevierde Milanov voor de vijftiende keer in zijn carrière op de Belgische kampioenschappen begin augustus in Brussel met een worp van 59m48.